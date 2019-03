Colombo: "Milan, limite di Gattuso è aver insistito sugli stessi giocatori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole rilasciate da Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ai microfoni di MC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sul derby: "Nell'ambiente rossonero c'è un po' di delusione, anche perché c'era grande entusiasmo prima del derby. Forse c'era troppo entusiasmo, poi il gol immediato di Vecino ha fatto precipitare le cose. Ora Gattuso dovrà rimettere insieme i cocci, anche se non avrà molti giorni per lavorare sulla testa dei giocatori visto che molti di loro sono via con le Nazionali".

Sulla lite Kessiè-Biglia: "Credo che ci sarà una multa dopo quella lite. L'episodio non passerà inosservato, eventuali provvedimenti verranno presi quando Kessiè tornerà dalla Nazionale. Biglia ha meno colpe di Kessiè, che ha avuto una reazione esagerata dopo il cambio".

Sulla fase offensiva: "Il limite di Gattuso è stato che, dopo aver trovato la quadratura del cerchio, ha insistito a schierare sempre la stessa formazione. Suso è in un momento di involuzione, Calhanoglu avrebbe potuto essere messo in panchina in alcune partite, mentre Biglia meritava di giocare titolare il derby. Piatek ha bisogno di più palloni in avanti".