Colonnese: "Lautaro? Un calciatore deve ignorare le voci di mercato. Può fare di più"

Intervistato da Radio Sportiva, il doppio ex di Napoli e Inter Francesco Colonnese ha commentato così il match che si è giocato ieri al San Paolo, che ha sancito l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia: “Il verdetto è giusto, anche se l’Inter ha avuto qualche occasione in più da sfruttare. Paga un errore madornale e il calcio non perdona episodi così evidenti. Il Napoli non ha rubato nulla con molta obiettività. Le critiche a Conte? Va divisa la partita: il tifoso guarda il risultato, al tecnico interessa però anche la prestazione, che è stata effettivamente positiva. Nonostante la non grande gara degli attaccanti l’Inter ha giocato bene ed Eriksen sembra aver trovato il suo ruolo. L’aspetto negativo è il modo in cui ha subito il gol del Napoli. Una squadra che intende essere grande non può concedere un errore così”.

Chiosa su Lautaro Martinez, ieri protagonista di una prestazione opaca: “Il vero Lautaro prima della pausa si era conquistato le lodi di tutti, ieri ha perso tutto quello che di buono aveva fatto. Un po’ le voci di mercato influiscono, ma un calciatore come lui deve dimostrare di essere forte nonostante le pressioni. Deve fare molto di più, ma era la prima gara dopo tre mesi e serve equilibrio prima di buttare la croce addosso a un giocatore. Nemmeno Lukaku ha fatto una buona partita e possono entrambi fare di più”.