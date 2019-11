Completati i pagamenti degli ex di Reggiana, Arzachena e Albissola

Come riferisce l'AIC in un comunicato, sono stati completati in data odierna i pagamenti degli ex tesserati di tre club spariti dal professionismo negli anni passati.

Reggiana e Arzachena grazie alla escussione, da parte della Lega Pro, delle fideiussioni rilasciate all'atto dell'iscrizione al campionato, hanno ottemperato agli obblighi, mentre sono stati salvati direttamente dalla società gli arretrati dei calciatori in forza alla Albissola nella passata stagione sportiva.