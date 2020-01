© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Comunicato dell'Hellas Verona circa la vendita dei biglietti per la sfida tra scaligeri e giallorossi: "In attesa delle decisioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, attraverso la Determina n° 5/2020, ha sospeso la vendita dei titoli d’accesso in merito all’incontro Hellas Verona - Lecce ai residenti in provincia di Lecce per “l’adozione di misure di rigore”.