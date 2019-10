"Con una moglie così non uscirei". Figo risponde a Ronaldo, 3 anni dopo

© foto di Marco Conterio

"Una volta, ai tempi del Real Madrid, Florentino Perez mi chiese di restare maggiormente in casa la sera proprio come faceva Figo. Io gli risposi che se avessi avuto una moglie come quella di Figo anche io l'avrei fatto". Una simpatica ammissione firmata Ronaldo, il Fenomeno, datata ottobre 2016. E oggi, a 3 anni di distanza, proprio Luis Figo ha scelto di rispondere al suo ex compagno di squadra con l'ironia. Questa la battuta del portoghese a 'El Hormiguero': "La sapevo già questa storia, perché ne avevamo parlato nello spogliatoio. Ma lo perdono, Roni è sempre pronto a scherzare. Ciò che non sa però è che anche io uscivo di casa quando mia moglie si addormentava...".