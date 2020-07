Condò: "Hai Zaniolo, devi costruire la squadra su di lui. Nessuno in Italia ha i suoi strappi"

Paolo Condò, opinionista di SKY, ha parlato di Nicolò Zaniolo, partito in panchina anche oggi contro la Fiorentina ma che dovrebbe essere la pietra miliare della nuova Roma. “Hai Zaniolo, la costruzione della squadra la devi fare su questo giocatore che può dare degli strappi che non ha nessuno. In copertina mette pure gli altri, da Dzeko in giù, ma c’è un giocatore che può dare questi strappi”.