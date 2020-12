Condò: "Il dna della Juventus viene fuori negli ultimi dieci minuti. Capitava anche con Sarri"

vedi letture

L'opinionista di SKY, Paolo Condò, ha parlato dopo la vittoria della Juventus per 2-1 sul Torino. "Questa squadra, nei momenti in cui la crescita non avviene ma ritarda, il dna viene fuori negli ultimi dieci minuti come oggi. Succedeva anche con Sarri. Così guadagna tempo e serenità".