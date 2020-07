Condò: "Oggi il Napoli ha il 40% di possibilità di eliminare il Barcellona in Champions League"

Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato così della sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma l'8 agosto e valida per il ritorno degli ottavi di finale: "Il Napoli oggi ha il 40% di possibilità di passare il turno secondo me. Fino a qualche mese fa era un'altra squadra e adesso ha sicuramente acquisito qualche chance in più di eliminare il Barcellona".