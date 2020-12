Condò: "Per aspettative e avversarie la Lazio è stata fin qui la migliore italiana in Champions"

Paolo Condò, ospite negli studi di Sky ha lodato fin qui il cammino in Champions League della Lazio: "Se andiamo a guardare il doppio confronto col Borussia Dortmund la Lazio avrebbe meritato molto di più, è stata superiore. Per scaramanzia non dico nulla perché manca un solo punto per la qualificazione ma se devo scegliere chi ha fatto meglio delle quattro squadre nostre in Champions League, rispetto alle aspettative e le squadre che c'erano, dico la Lazio".