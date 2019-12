Coppa del Mondo per Club, FIFA cambia lo stadio della finale in extremis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A quattro giorni dall'inizio della Coppa del Mondo per Club in Qatar, la FIFA ha annunciato di aver modificato il programma relativo agli impianti che ospiteranno una semifinale e le due finali. Lo Stadio Education City di Doha (40.000 posti), infatti, non ha ottenuto tutte le certificazioni ed è quindi stato sostituito Khalifa International Stadium (48.000 posti), che ha ospitato gli ultimi Mondiali di atletica leggera. La competizione comincerà martedì con la sfida tra Hienghene e Al-Sadd, allo stadio Jassim-bin-Hamad.