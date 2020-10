Coppa Italia, giudice sportivo: ko a tavolino per Trapani. Reggiana-Monopoli, non omologata

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Gineso e dal Rappresentante dell'A.I.A Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 1 ottobre 2020. ha assunto le decisioni qui di seguiyo riportate:

COPPA ITALIA

Gare del 29-30 settembre 2020 - Secondo turno eliminatorio

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. BRESCIA — Soc. TRAPANI

II Giudice sportivo,

rilevato che dal referto arbitrate si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della soc.T rapani,

visti l’art 1 0 comma 4 CGS e I’ art. 55 comma 1 N.O.I.F.:

P.Q.M

delibera di sanzionare la Soc. Trapani con la perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Gara Soc. REGGIANA — Soc. MONOPOLI

II Giudice sportivo,

avendo ricevuto da parte delta soc. Monopoli alle ore 12.25 odierne preannuncio di reclamo in relazione ad una eventuale posizione irregolare di un calciatore della soc. Reggiana, pendendo il termine per il deposito del ricorso, sospende il giudizio in merito alt omologazione del risultato.

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOFFELLI Andrea (Pro Patria): doppia ammonizione per comporta- mento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare i n campo.

COTALI Matteo (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DAVl Simone (Sudtro): doppia ammonizione per comportamento scorreto nei confronti di un avversario

DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo un'espressone biasfema.

RIGGIO Cristian (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALDAN Marco (Arezzo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

BELLICH Marco (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: già diffidato (Seconda sanzione).

CUTOLO Aniello (Arezzo): per comportamento non regolamentare i n campo: già diffidato (Seconda sanzione).

MAGLI Antonio (Renate): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: già diffidato (Seconda sanzione).

PAOLUCCI Lorenzo (Monopoli): per comportamento scorretto nei con- fronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PETRUCCI Andrea (Feralpisalò): per comportamento scorretto nei con- fronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

RIZZO Giuseppe (Triestina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: già diffidato (Seconda sanzione).