Coppa Italia, Lazio a caccia del settimo successo. Atalanta per il secondo

Notte di Coppa Italia per Atalanta e Lazio. Una finale che per la formazione capitolina potrebbe voler dire settimo successo nella seconda competizione nazionale. Un traguardo che, se raggiunto, significherebbe per i biancoceleste il terzo posto assoluto nella graduatoria dei club più vincenti, in coabitazione con l'Inter.

Per l'Atalanta, invece, sarebbe il secondo successo dopo quello della stagione 1962/1963.

Ecco la classifica delle vittorie della Coppa Italia:

13 vittorie: Juventus

9 vittorie: Roma

7 vittorie: Inter

6 vittorie: Fiorentina e Lazio

5 vittorie: Milan, Napoli e Torino

4 vittorie: Sampdoria

3 vittorie: Parma

2 vittorie: Bologna

1 vittoria: Atalanta, Genoa, Vado, Venezia e Vicenza