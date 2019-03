Torino e Fiorentina si aggiudicano le semifinali di Coppa Italia Primavera e volano alla finalissima. I campioni in carica del Torino di Coppitelli battono con un secco 2 a 0 l'Atalanta che all'andata li aveva battuti per 4 a 3, mentre la Fiorentina vince con l'Inter anche in casa dopo l'uno a zero dell'andata contro i nerazzurri. Ecco di seguito tutto il programma e risultati nel particolare.

Le gare in programma:

Fiorentina U19-Inter U19 2-1

Torino U19-Atalanta U19 2-0

Risultati dell'andata:

Inter U19-Fiorentina U19 0-1

Atalanta U19-Torino U19 4-3