Coronavirus, 20 decessi in Puglia. Il prof. Lopalco chiarisce: "11 non erano stati comunicati"

Tra i dati diramati della Protezione Civile colpiscono i 20 morti in Puglia, il dato più alto nella regione da quando è iniziata l’emergenza. Intervistato da Sky TG 24, il professor Pier Luigi Lopalco, tra i più autorevoli epidemiologi italiani e consulente del presidente Emiliano in questa crisi, chiarisce come leggere questo numero: “Bisogna fare attenzione, perché tra questi 20 casi ci sono 11 decessi riferibili a un’unica provincia, ma che non sono accaduti ieri. Sono avvenuti nei giorni precedenti e il cui stato da caso grave a deceduto non era stato aggiornato sul sistema di sorveglianza”.

Circa l’evoluzione del contagio.

“Abbiamo un’evidenza dell’appiattimento della curva, è l’effetto che noi ci aspettavamo dalle misure di distanziamento sociale. Senza queste misure la curva sarebbe salita ulteriormente”.