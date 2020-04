Coronavirus, 3.300.000 mascherine in Lombardia? Foroni: "Sì, ma non sono per tutti"

vedi letture

"Le farmacie non daranno le mascherine a chiunque". A chiarirlo è stato l'assessore nella Giunta regionale della Lombardia, Pietro Foroni, che ha spiegato come avverrà la distribuzione delle 3.300.000 mascherine consegnate gratuitamente nella propria regione: "La mascherina sarà data a chi ne è privo o a determinate categorie di persone fragili, che magari il farmacista conosce. Chi non ne ha bisogno, non la prende: la mascherina non è un gadget, serve per utilità pubblica. L'obiettivo è infatti aiutare le persone che sono in difficoltà nel recuperarle", le sue parole nella consueta diretta Facebook della Regione.