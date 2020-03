Emergenza Coronavirus, assessore lombardo Foroni: "In arrivo dai 40 ai 60 medici russi"

vedi letture

Pietro Foroni, assessore al Territorio e alla Protezione Civile in Lombardia, ha così commentato a Sky Tg24 il possibile trend in calo nei dati legati alla diffusione del Coronavirus nella sua regione: "Oltre a quelli cubani, sono attesi medici russi, dai quaranta ai sessanta, ed anche loro sono destinati alla Lombardia. Oggi non bisogna farsi prendere dall'ottimismo: ne abbiamo bisogno, ma serve anche essere estremamente realisti, non emotivi. Per capire com'è il trend servono 4-5 giorni, oggi è ancora presto".