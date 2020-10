Coronavirus, Arcuri: "Non risulta che la scuola faccia aumentare il numero dei contagi"

"Muoviamoci il meno possibile". E' l'appello lanciato quest'oggi da Domenico Arcuri, commissario straordinario scelto dal Governo per fronteggiare l'emergenza di Covid-19.

Arcuri nel corso della conferenza stampa ha parlato anche della scuola: "Al momento non risulta che la scuola faccia aumentare il numero dei contagi, la scuola è uno dei luoghi piu' protetti". E poi sugli ospedali s'è espresso così: "Complessivamente i posti letto in terapia intensiva gia' attivati o attivabili in pochi giorni sono 10.337, poco meno dei 10.700 che avrebbero dovuto essere pronti alla fine dell'operazione di rafforzamento degli ospedali Covid". Lo ha affermato il commissario all'emergenza Covid 19 Domenico Arcuri nel corso di una conferenza stampa. "All'inizio dell'emergenza i posti letto in terapia intensiva erano 5.179: da allora ho inviato alle Regioni 3.303 ventilatori, cui da domani se ne aggiungeranno altri 1.849. AL momento comunque non c'e' un problema di affollamento delle terapie intensive - ha assicurato Arcuri - ma un problema di affollamento degli ospedali e dei pronto soccorso".