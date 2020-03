Coronavirus, botta e risposta Inslee-Trump: "Non ci serve un rinforzo, ci serve un Tom Brady"

"Non ci serve una riserva, ci serve un Tom Brady". È questa la richiesta di Jay Inslee, governatore dello stato di Washington, al presidente USA, Donald Trump. Secondo i media statunitensi, nel colloquio con i governatori degli Stati, Trump avrebbe promesso un backup (rinforzo, ma anche riserva nel gergo sportivo) nella lotta al Coronavirus. Al che Inslee, il quale come molti governatori chiede un maggior impegno della Casa Bianca per fronteggiare la pandemia, ha appunto risposto con questa particolare metafora: i due sarebbero inoltre stati protagonisti di uno scambio abbastanza acceso. Per chi non lo sapesse, Tom Brady è il quaterback dei Tampa Bay Buccaneers (anche se è associato fondamentalmente ai New England Patriots), con ottime probabilità il miglior giocatore nella storia del football americano. Inoltre, è considerato molto vicino al presidente Trump.