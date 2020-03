Coronavirus, caos nei supermercati nella notte. Ci sono anche Ospina, Callejon e Llorente

vedi letture

Tanti cittadini, dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si sono riversati presso i supermercati della grande distribuzione, aperti anche a tarda notte, per fare scorte. Un comportamento che, ricordiamo, è assolutamente inutile e anche contrario alle regole imposte dal governo, perché i negozi di generi alimentari resteranno aperti, anche nel fine settimana. Tra i tanti clienti, a Napoli, anche tre giocatori del Napoli: si tratta di David Ospina, Fernando Llorente e José Callejon, come testimoniato anche dal video diffuso dalla moglie del portiere colombiano sui social. I tre, a quanto pare, sarebbero in realtà abituati come molti altri calciatori a fare la spesa a tarda notte per evitare gli orari di maggiore affluenza, e si sarebbero ritrovati nel caos post decreto loro malgrado.