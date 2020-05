Coronavirus, Governatore Campania: "Riapriremo tutto il 18 se non ci saranno nuovi focolai"

Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, ha fatto il punto sulla situazione nella sua regione nel corso di una diretta 'Facebook': "La Campania è entrata nella Fase 2 e ci siamo entrati seguendo il modello Campania, ossia efficacia e sicurezza. Servono decisioni rapide, chiare e senza confusione. Non bisogna perdere un minuto di tempo e fare demagogia. Vogliamo fare per l'economia quello che abbiamo fatto per la sanità, ha detto De Luca che prosegue. "Dopo due settimane, ossia il tempo di incubazione del virus, faremo una verifica della situazione e questo mi sembra logico. Se non saranno arrivate nuove fiammate di contagio potremo riaprire tutto, ovviamente in base ai protocolli di sicurezza. Se registriamo focolai di contagio nuovi, invece, decideremo in maniera diversa".