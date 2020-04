Coronavirus, il Premier irlandese si rimette il camice e torna a lavorare (anche) come medico

vedi letture

Il premier irlandese, Leo Varadkar, torna a fare il medico per dare il suo diretto contributo nella lotta al Coronavirus. Il politico 41enne, laureato in medicina, lo scorso marzo si è nuovamente iscritto infatti all'elenco dei medici praticanti (era assente dal 2013) nel suo Paese per prestare servizio su base settimanale. A riportarlo è The Irish Times.