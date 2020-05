Coronavirus, la Francia ai cittadini: "Sconsigliamo le vacanze all'estero"

Il governo francese ha consigliato ai suoi cittadini di non recarsi all'estero per le vacanze estive, visto che non è escluso il rischio di una nuova ondata di Coronavirus. L'invito è quello di trascorrere le ferie in patria: "I confini con l'area Schengen rimarranno molto controllati", ha detto all'emittente France Inter il ministro dell'Ambiente Elisabeth Borne, anche responsabile dei trasporti. "Invitiamo i francesi a non prendere in considerazione le vacanze all'estero", ha affermato.