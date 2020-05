Coronavirus, la gaffe di Gallera: "Con Rt 0,51 servono due persone positive per infettarmi"

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, oggi si è reso protagonista di una gaffe nel corso dell’odierna conferenza stampa per aggiornare sulla situazione del contagio da Coronavirus in Regione. L’assessore ha provato a spiegare cosa fosse l’Rt, l’indice di contagio, fornendo però una spiegazione errata: “In questo momento abbiamo l’Rt a 0,51. Cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette. Questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. Quando è a 1 vuol dire che basta che incontri una persona infetta che mi infetto anch’io”.