Coronavirus, la virologa Capua: "Il negazionismo ci coinvolge tutti. Ne vedremo gli effetti"

vedi letture

"Il gioco rischioso dei negazionisti ci coinvolge tutti". Così, sulle pagine del Corriere della Sera, la virologa Ilaria Capua in riferimento alla gestione delle elezioni presidenziali americane, ma più in generale all'andamento della pandemia: "Delle mille ramificazioni inattese di questa emergenza ce n'è una che è per me assolutamente inaccettabile: il negazionismo. In realtà è questione di qualche giorno o al massimo di qualche settimana e gli effetti di questi comportamenti negazionisti si vedranno. Sì, perché il tempo è galantuomo e restituisce tutto.