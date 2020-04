Emergenza Coronavirus. La virologa Capua: "È più importante vaccinarsi per l’influenza"

Intervistata sul sito di Repubblica, la virologa Ilaria Capua ha ribadito l'importanza dei vaccini e affermato che qualora ci fosse la possibilità di vaccinarsi per il Coronavirus, la priorità andrebbe al trattamento contro l'influenza: "Per trovare un vaccino per il Covid-19 ci vorrà almeno un anno, ma noi non possiamo pensare di ricominciare a vivere solo una volta arrivato il vaccino. Anche quando sarà disponibile un vaccino per il Covid-19 sarà più importante immunizzarsi per l'influenza, che si è dimostrata una malattia più grave del Coronavirus".