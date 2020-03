La virologa Capua: "È probabile che il virus non si fermi del tutto. Salute mentale un problema"

“Dobbiamo proteggere le persone fragili. Anche perché probabilmente il contagio rallenterà ma non si fermerà”. Intervistato dal Corriere della Sera, la dottoressa Ilaria Capua, virologa che dirige lo One Health Center of Excellence in Florida, commenta la situazione: “La salute mentale è un altro problema, a molti l’epidemia ha stravolto la vita”.