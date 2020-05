Coronavirus, Malagò: "Chiederemo spostamento dei Mondiali di sci dal 2021 al 2022"

vedi letture

Spazio ad un'importante anticipazione legata ad altri sport, in particolare i Mondiali di sci, da parte di Giovanni Malagò, presidente del CONI, nel corso del suo collegamento con Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Vi dò un'anticipazione. Domani Flavio Roda, e io condivido al 100% così come il Ministro che è stato informato, porterà al board internazionale la volontà di spostare i Mondiali da febbraio 2021 a marzo 2022. Perché succede questo? La Federazione è garante degli aspetti finanziari, qualche decina di milioni di euro. Se a ottobre/novembre c'è un problema, il Mondiale non si può fare. A quel punto, anche per come arrivano gli atleti, meglio rinviare di un anno, anche perché nel 2022 ci saranno le Olimpiadi Invernali a Pechino".