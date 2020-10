Coronavirus, Ricciardi: "Milano, Napoli e Roma fuori controllo. Bisogna bloccare la mobilità"

Il professor Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha lanciato l'allarme per una strategia relativa al contenimento del coronavirus che al momento non sembra funzionato: "Milano, Napoli, probabilmente Roma sono già fuori controllo sul piano del contenimento dell'epidemia, cioè test e tracciamento. Quando non riesci a contenere devi mitigare, ossia devi bloccare la mobilità. Dobbiamo resettarci per prendere le decisioni giuste al momento giusto e non quando è troppo tardi. È chiaro che se si decide quando ci sono le bare è facile, la gente sarà spaventata, ma sono decisioni che vanno prese due, tre, quattro settimane prima. La politica sia coraggiosa, se non hai sicurezza e salute non puoi avere una buona economia".