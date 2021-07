Ricciardi: "Stadi di A? Il pensiero di De Laurentiis è condivisibile, se si apre ai vaccinati"

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza, ha parlato a Punto Nuovo Sport Show: "Il punto di vista di De Laurentiis sugli stadi è condivisibile se si apre ai vaccinati, è già stato sperimentato. In teoria si potrebbero avere anche 50.000 persone per la prima di campionato anche se la difficoltà è sui controlli che bisogna porre in essere per fare in modo che tutto avvenga in sicurezza".