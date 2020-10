Coronavirus, Ricciardi: "Servono lockdown mirati subito, non possiamo aspettare Natale"

vedi letture

"Penso che alcuni lockdown mirati vadano fatti subito, senza aspettare Natale". Ospite di Agorà su Rai3, lo afferma il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro per la Salute: "Oggi magari bastano due settimane, ma se si va avanti non bastano più. Il Natale sarà quello che decidiamo in questo momento. Se prendiamo le misure giuste in maniera tempestiva, avremo un Natale quasi normale. Altrimenti i casi cresceranno in maniera esponenziale nelle prossime settimane e poi dovremo prendere decisioni durissime, ma a quel punto servirà più tempo per rientrare nella normalità. Oltre i 10-11 mila casi non riesci più a tracciare e puoi solo contenere".