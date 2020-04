Coronavirus, Salvini: "Fra qualche settimana starà agli italiani giudicare l'operato del governo"

Matteo Salvini, segretario federale della Lega, ha commentato così l'operato del governo per gestire l'emergenza Coronavirus in Italia: "Giudicheranno gli italiani, noi intanto stiamo cercando di collaborare col governo, coi ministri, coi governatori e coi sindaci, facendo delle proposte. Fra qualche settimane gli italiani valuteranno chi ha fatto di più e chi ha fatto di meno, non sta a me dare giudizi", le sue parole ai microfoni di La7 per 'Dimartedì'.