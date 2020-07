"Cosa proviamo a fare i rigori?" Edera e Millico out con la Roma per una frase detta a Longo

vedi letture

Interessante retroscena rivelato da Tuttosport, in merito all'esclusione per motivi disciplinari dall'ultima gara, contro la Roma, dei due giocatori del Torino, Vincenzo Millico e Simone Edera. Il fatto scatenante risale a martedì sera quando Longo e il suo staff hanno fatto eseguire una gara di rigori ai calciatori al termine dell'allenamento. i due giovani si sarebbero fatti scappare la frase: "Cosa proviamo a fare i rigori, tanto non arriviamo mai in area avversaria". Da qui la mancata convocazione.