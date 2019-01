Cosmi: "Muriel il bello del calcio. Può giocare con Simeone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Pitti è presente anche l'allenatore Serse Cosmi che ha parlato così ai media presenti tra cui anche FirenzeViola.it: "Muriel è un giocatore di immenso talento. Oggi potrà esplodere con il massimo delle sue potenzialità e credo che Firenze sia la destinazione migliore per lui. I tifosi della Fiorentina si innamorano del bello e credo che Muriel sia il bello del calcio. Molti lo hanno rovinato parlandogli di diete, ecc. Con l'arrivo dell'ex Siviglia i viola possono sperare all'Europa. Simeone, Muriel e Chiesa insieme possono giocare sicuramente insieme, il come lo decide Pioli. Muriel non è stato acquistato per lasciare fuori Simeone. L'unico posto in cui il colombiano non può giocare è esterno. Lui alla Sampdoria è migliorato tanto anche in area di rigore. Cuadrado a Firenze è anche merito mio, Pradè mi chiamava sempre. Muriel è un giocatore più di classe rispetto a Juan. Mi auguro che Muriel faccia le stesse cose dell'amico a Firenze. Domenica contro il Torino mi auguro che sia una bella partita".