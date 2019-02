© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le polemiche scaturite negli ultimi giorni in seguito alla frase pronunciata nei confronti di Wanda Nara ("Se fosse stata mia moglie l'avrei cacciata di casa", ndr), Alessandro Costacurta ha voluto scusarsi attraverso i microfoni di Sky: "E' stata una frase infelice, sicuramente estrapolata e fuori contesto è una brutta frase che non sento neanche mia. Io parlo di professionismi e non di genere nei mie ragionamenti, la mia uscita è stata inelegante e chiedo scusa, ma il mio percorso nella vita credo parli per me. Ho incontrato tante donne fantastiche nelle mia vita".