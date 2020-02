vedi letture

Costacurta: "La differenza tra Maradona e Messi sono i calci che subiva Diego ogni partita"

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ora opinionista Sky ha risposto così all'accostamento tra Maradona e Messi: "Ho avuto la fortuna di aver giocato contro tutti e due anche se Messi aveva poco più di 16 anni. Ci ho giocato contro un quarto d'ora e mi ha fatto cose abbastanza strane in amichevole e chiesi il cambio ad Ancelotti. Sono molto simili per genio e per ciò che riescono a esprimere in campo. La differenza è che a Maradona potevamo fare 60 falli prima di prendere un giallo, con Messi la cosa è diversa, diciamo che ai difensori viene permesso molto meno".