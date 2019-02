© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo ha bisogno di riposo? E' l'interrogativo di Tuttosport oggi in edicola. Il portoghese ha messo grinta e volontà nella gara contro il Bologna ma non ha brillato come al solito. Ha deluso le attese, servito poco e non è riuscito a incidere. Solo 2 i tiri in porta e 7 i palloni persi per CR7.