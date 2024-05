Ausilio: "Il rinnovo di Inzaghi una formalità. Leao è stato davvero vicino all'Inter"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, nella sua intervista rilasciata a Libero, ha parlato anche del rinnovo di Simone Inzaghi: "Una formalità. Non abbiamo parlato della durata ma risolveremo tutto intorno a un tavolo".

Leao è stato davvero vicino all'Inter?

"Sì, molto. Abbiamo avuto un incontro a Londra con il Lille e avevamo l'accordo ma poi non siamo andati avanti. Anche con il calciatore non abbiamo proseguito".

Pensate di prendere un altro difensore centrale?

"Nell'immediato no, non sono previste uscite. Abbiamo giocatori forti e anche i più anziani, e parlo di Acerbi, Darmian o, a centrocampo, Mkhitaryan, me li tengo tutta la vita. Idea Buongiorno? Mi piace e anche tanto, ma non è un'ipotesi. Djalo? Mi piaceva tanto, ma non volevamo prenderlo a gennaio. Potevamo anche darlo in prestito volendo ma lui voleva una squadra ambiziosa e ha deciso di andare alla Juve. Siamo tutti contenti così".

Cosa vorrebbe a fine mercato?

"Vorrei continuare a lavorare con questo gruppo, con questa squadra, con i giocatori che abbiamo già preso".

