Cravero e il cambio di modulo del Torino: "Dopo un decennio di difesa a 3 servirà tempo"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Cravero ha parlato del mercato del Torino e della coppia centrale Bremer-Nkoulou e la loro compatibilità col modulo di Giampaolo: "Sposterei il ragionamento non tanto sul valore di questi due difensori, ma sul fatto che il Torino non gioca con una difesa a 4 da circa un decennio. Certamente, entrambi i difensori hanno delle grandi qualità, spiccano per senso della posizione e Nkoulou a 4 vi ha giocato in Francia, ma è un cambio radicale che richiede tempo. Sono entrambi difensori forti e pronti per essere riproposti in una linea difensiva a 4, ma bisognerà attendere...".