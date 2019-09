Cravero: "Quelli di Koulibaly e De Ligt sono stati errori tecnici"

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza l'incidenza dei difensori della Serie A in zona gol, sottolineado come nelle prime due giornate il 20% dei gol (13 su 65) sia arrivato da chi per mestiere e attitudine dovrebbe evitarli. E invece marca un territorio che non è il suo, spesso con regolarità: come il romanista Kolarov, già due volte a segno con Genoa e Lazio, come il granata Izzo, in gol contro l’Atalanta assieme al compagno Bonifazi e già bomber nei preliminari di Europa League.

Non solo - si legge - vanno in buca anche i marcatori puri come Chiellini (gol da tre punti a Parma) o il genoano Zapata alla Fiorentina. I calci piazzati sono il loro momento di gloria e anche la loro piccola vendetta, perché la categoria non ha iniziato la stagione collezionando belle figure: "È giusto dire che molti, soprattutto in questo momento, sono più efficaci come attaccanti che come difensori - sottolinea Roberto Cravero, ex libero di Torino e Lazio, 38 gol in carriera, ora commentatore . Siamo ancora in una fase di rodaggio e credo si comincerà a fare sul serio con l’inizio della Champions: per adesso si sono visti cali di tensione, disattenzioni, scarsa abitudine a certi movimenti. Abbiamo assistito anche a errori tecnici, come l’autorete di Koulibaly con la Juve o l’errore di De Ligt che non va in protezione di Bonucci sul gol di Lozano".