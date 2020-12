Croazia, Kukoc volontario nelle zone terremotate. Il calciatore veste anche i panni del muratore

L'ex centrocampista di Livorno, Brescia e Como Tonci Kukoc ha voluto aiutare in maniera concreta la popolazione della zona di Petrinje, la città croata colpita duramente dal terremoto di alcuni giorni fa. E per farlo, assieme ad alcuni amici, si è recato nella piccola frazione di Zupic per portare rifornimenti, sia alimentaria sia sanitari, alla popolazione. Il calciatore ha inoltre vestito i panni del muratore per aiutare a riparare alcuni edifici, in particolare i tetti, in cui vivono persone anziane. Attraverso i propri canali social inoltre Kukoc ha chiesto che tutti diano una mano per aiutare gli abitanti di questo paese a ricostruire le proprie case a cui sono profondamente legati.