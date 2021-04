È nata la Superlega! Kukoc: "Bello vedere Barcellona-Manchester United. Ma non tutte le sere"

vedi letture

L’ex difensore di Brescia e Livorno Tonci Kukoc sui propri canali social si è detto contrario alla nascita della Superliga annunciata ieri da 12 club europei e fortemente contrastata da UEFA e FIFA: “Bello guardare Barcellona-Manchester United o Liverpool-PSG, ma non tutte le sere. Diventerebbe un’altra cosa, diventerebbe un’abitudine. Il calcio però è un miracolo, non puoi mai sapere con certezza cosa succederà. Ma soldi e potere decidono tutto. - conclude Kukoc con una massima – La terra fornisce abbastanza per soddisfare ogni uomo, ma non l'avidità di tutti gli uomini”.