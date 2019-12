© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fondo sul campionato e sulla Serie A di Maurizio Crosetti sulle colonne de La Repubblica. Racconta le facce degli allenatori, l'accento è anche su Antonio Conte. "La faccia di Conte mentre grida all’Inter che il futuro è adesso: forse, per la prima volta dopo quasi nove anni il campionato non ha più una sovrana assoluta, una zarina torinese. Conte sa tutto di quella regina, anche come strapparle dal petto il cuore, e nel caso lo scudetto". E poi Maurizio Sarri. "Infine la faccia non poco spaesata di Maurizio Sarri, l’uomo che ha preso il posto di Allegri senza, per il momento, far capire perché. La sua Juve ha vinto molto, pareggiato troppo e perso una sola volta, però male".