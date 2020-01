© foto di Federico De Luca

Il primo colpo è arrivato. Rocco Commisso è pronto ad abbracciare il nuovo attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, uno dei rinforzi per la squadra di Iachini. Lanciato nel mondo dei professionisti dall'ex Montella, al Milan è però cresciuto sotto la guida di Cristian Brocchi, che lo ha avuto negli Allievi e nella Primavera. Il tecnico del Monza, di rientro da Palma di Maiorca, dove era in ritiro con la sua squadra, parla del suo ex giocatore in esclusiva a Firenzeviola.it: "Non mi aspettavo che tornasse dall'Inghilterra così presto - ci dice - ma evidentemente il richiamo dell'Italia è stato forte e quando è arrivata un'occasione così prestigiosa come quella della Fiorentina ha saputo prenderla al volo, per lui un'occasione unica".