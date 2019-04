D'Amico: "Gasperini? Se andasse via Inzaghi, magari venisse alla Lazio"

© foto di

A MC Sport, durante Maracanà, è intervenuto l'ex giocatore della Lazio Vincenzo D'Amico, per parlare dei temi di attualità.

Sull'Atalanta

"Mi ha entusiasmato, come fa spesso la squadra di Gasperini. Nonostante il vantaggio, l'Atalanta ha sempre cercato il gol. Ha una mentalità da grande squadra. Gasperini? Dovesse andare via Inzaghi, magari andasse alla Lazio".

Sulla Coppa Italia per Lazio e Atalanta

"E' più abbordabile per la Lazio la Coppa Italia, non ha possibilità per andare in Champions. Davanti ci sono tre squadre favorite. No ncredo al Torino, ma sono Milan, Atalanta e Roma".

Sull'Atalanta e la possibile Champions

"Non è tutto guadagno. Devi investire nelal squadra per evitare brutte figure in Coppa".