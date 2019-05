© foto di

A TMW Radio, durante la trasmissione di Marco Piccari e Vincenzo Marangio Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore ed ora opinionista Vincenzo D'Amico per parlare dei temi di giornata.

Su Conte all'Inter e Spalletti

"Ha investito tanto solo sull'allenatore, è davvero tanta al cifra spesa. Secondo me ora Spalletti tornerà alla Roma. Chi non lo voleva? Totti e De Rossi, li hanno fatti fuori entrambi e quindi potrebbe tornare lui".

Sulla lettera del presidente della Roma James Pallotta

"Non voglio credere al fatto che De Rossi e altri abbiano tramato contro Totti, Di Francesco e Monchi. Per quale motivo? Chiederei a Pallotta? Chi ti ha consigliato Monchi che ha vinto solo a Siiglia? E' passato per un mago, ma mago non era".