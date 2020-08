Da Facchetti a Zanetti, da Picchi a Ronaldo: Ramazzotti racconta "Le Leggende dell'Inter"

vedi letture

Un giorno a una partita storica per l'Inter, in finale di Europa League. Una gara che potrebbe consegnare uno dei giocatori della formazione di Conte alla leggenda, una di quelle raccontate ne "Le Leggende dell'Inter", libro uscito in questi giorni e scritto dal giornalista pistoiese Andrea Ramazzotti che dal 2004 racconta le vicende del club nerazzurro per il Corriere dello Sport-Stadio. Pubblicato da Diarkos, nelle sue 260 pagine racconta la storia di 30 dei campioni che hanno maggiormente contribuito ai trionfi del club milanese adesso di proprietà del colosso cinese Suning. Da Facchetti a Zanetti, da Picchi a Milito, da Mazzola a Meazza passando per Suarez, Zenga, Altobelli, Ronaldo, Bergomi, Eto’o, Materazzi, Matthäus, Julio Cesar e tanti altri: un racconto un po'... pazzo, come l'Inter, con tanti aneddoti per conoscere meglio fuoriclasse che hanno esaltato i tifosi interisti negli oltre 110 anni della sua storia. Non poteva naturalmente mancare neppure il grande Mario Corso, recentemente scomparso e andato a giocare in paradiso con gli altri campioni della grande Inter di Herrera.