L'ex difensore del Milan, Daniele Daino, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare il momento dei rossoneri: "E' stata una vittoria molto importante, fondamentale anche per il calendario delle prossime tre partite. Menomale che Suso ha messo dentro quella punizione, perché il Milan visto ieri è ancora in grande difficoltà. Il primo tempo è stato uno dei più brutti visti quest'anno in Serie A. Pioli è un grande gestore di spogliatoi, è preparato e è un grande comunicatore, ma non è facile cercare di cambiare le caratteristiche di una squadra che è la più giovane del campionato. Il problema del Milan è nella personalità, mancano 2/3 figure di riferimento nella squadra. Se analizziamo la partita di ieri, negli ultimi 10 minuti, la Spal dava l'impressione di provare a pareggiare e il Milan si è messo a difendere e questo non deve accadere, soprattutto quando giochi in casa. Pretenderei da questa squadra giovane, un po' più di gamba e di entusiasmo, invece tutto questo non si vede".