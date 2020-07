Dal Real Madrid al Racing Capri. Morientes sbarca in Italia: sarà dt del club campano

vedi letture

Fernando Morientes riparte da Capri. L’ex centravanti del Real Madrid e della Spagna dopo alcune esperienze non felici come allenatore, l’ultima nel 2016 con il Fuenlabrada, ha deciso di sbarcare in Italia e partire dal basso. L’iberico sarà infatti il direttore tecnico del Racing Carpi, squadra dell’isola campana che milita in Eccellenza, con lo scopo di portarla in alto, fra i professionisti.

“Questa è un’esperienza importante dal punto di vista personale e professionale. Vorrei trasmettere tutti i valori che ho imparato nei miei 17 anni da professionista: abnegazione, lavoro di squadra, umiltà e disciplina sono valori fondamentali per chi voglia fare calcio a certi livelli. Partiamo dal basso, certo, ma il progetto crescerà e offriremo ai giovani l’opportunità di diventare calciatori. Mi piace molto gestire e forgiare una squadra, ma anche essere un punto di riferimento e cerco allenatori che condividano la mia stessa idea di calcio. - continua Moriente parlando anche del passato quando fu vicino a giocare nel nostro campionato - Da calciatore mi volevano tante squadre italiane. Interessamenti, principi di trattative, ma mai nulla di più definito. La Roma però fu la più vicina ad acquistarmi, quando giocavo nel Real Madrid”.