Dalla Palma (CorSport): "Lukaku-Lautaro, la doppia arma di Conte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo un estratto dell'analisi di Alberto Dalla Palma, prima firma del Corriere dello Sport, in merito al successo dell'Inter sul campo del Brescia nell'anticipo di campionato (1-2): "Nel segno di Lautaro e Lukaku, per una notte l’Inter è tornata in testa al campionato scaricando tutta la pressione sulla Juve e su Ronaldo, annunciato al rientro contro il Genoa dopo un week end a funghi. Conte è andato a vincere a Brescia la sua quinta partita esterna consecutiva, una partita che si era complicata dopo l’autogol di Skriniar: l’Inter non aveva più energie per ripartire, si è involontariamente appoggiata alle tre torri difensive e ha resistito anche alla rabbia di Balotelli, improvvisamente uscito dal suo iniziale torpore. Ma ha tremato, eccome se l’Inter ha tremato, e d’altronde il tecnico aveva denunciato la stanchezza del gruppo: in assenza di ricambi, a causa degli infortuni, Conte si era affidato ai soliti noti. E i migliori di questi noti, Lautaro e Lukaku, sono andati a segno celebrando un altro sorpasso. Cinque gol l’argentino, addirittura sette il belga: non male per una coppia al debutto.