Dallo Zambra alla Serie A. Favilli e Di Guglielmo si ritroveranno, a distanza, domenica a Verona

Dai campetti di periferia con la maglia dello Zambra alla Serie A. L’attaccante dell’Hellas Verona Andrea Favilli e il terzino dell’Empoli Ladies Lucia Di Guglielmo si ritroveranno domenica protagonisti sui due campi della città scaligera: il primo al Bentegodi contro il Cagliari, la seconda al Sinergy Stadium contro la squadra femminile gialloblù. Per l’occasione, attraverso i social della Divisione femminile della FIGC, i due si sono voluti mandare uno saluto.

Favilli: “Ho dei bellisismi ricordi di quando giocavamo a Zambra da piccini. Abbiamo giocato tantissimo insieme e ci siamo divertiti. Domenica giocherai qui a Verona al Sinergy Stadium, mentre io giocherò al Bentegodi contro il Cagliari. - continua l’attaccante- Sapere che entrambi giochiamo in Serie A è un’emozione fortissima dopo tanti anni assieme sui campetti di periferia”.

Di Guglielmo: “Anche per me è una grande emozione vedere dove siamo arrivati. Dai campetti di provincia alla Serie A, ne abbiamo fatta di strada Se ripenso ai sei anni passati assieme sono fortunata a aver trovato una squadra di ragazzi come te che non mi hanno mai fatto sentire diversa. Ci siamo tolti un sacco di soddisfazioni e io ti auguro che sia ancora così”.